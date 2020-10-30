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أخبار المناطق > قصر البوقري بالطائف.. معلم أثري لم يتغير لونه قرابة 100 عام (فيديو)
30/10/2020   7:32 ص

قصر البوقري بالطائف.. معلم أثري لم يتغير لونه قرابة 100 عام (فيديو)

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يجذب قصر البوقري بمدينة الطائف الذي جرى بناؤه قبل نحو 100 عام، السياح والزائرين للاستمتاع بهذا المعلم الأثري الذي لم يتغير لونه طيلة هذه السنوات.  

ويجمع القصر الذي بني في حي قروى بالطائف عام 1348هـ، في طرازه المعماري بين العمارة الإسلامية والرومانية.   

وأشار مرشد سياحي يدعى ناصر الشريف في لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن القصر جرى بناؤه من الحجر الصافي، كما تم تلوينه بمادة الرخام والنورة التي جلبت من جبال الطائف.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف الشريف أن القصر يتكون من 3 أدوار غرف ودورات مياه، إلى جانب تزيين أروقته بالزخارف الخشبية التي جعلته يحتفظ برونقه وجماله.   

 

قصر البوقري بالطائف.. معلم أثري لم يتغير لونه قرابة 100 عام (فيديو)

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