انطلاق النسخة الأولى من مزاد “دانة سلمى” للإبل الأحد المقبل

تستضيف محافظة الشنان بمنطقة حائل (الأحد) المقبل فعاليات النسخة الأولى من مزاد “دانة سلمى” للإبل، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمزاد، فلاح الغريري، أن الهدف من المزاد هو تأصيل تراث الإبل وتوفير المستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع.
وأبان أن اللجنة بالتعاون مع بلدية المحافظة، وفرت كافة الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها مالك الإبل والزوار بموقع المزاد. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المزاد يتضمن عروضا للأسر المنتجة من المأكولات الشعبية والمنسوجات الخاصة بالإبل، وكذلك المشغولات الحِرفية، بجانب عرض خاص بنوادر الإبل، داعياً الراغبين بالمشاركة في المزاد التواصل مع اللجنة.