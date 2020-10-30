سلطت دارة الملك عبدالعزيز اليوم (الجمعة)، الضوء على ذكرى إعلان الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، تأسيس التلفزيون قبل 58 عاماً.
ونشرت الدارة مقطع فيديو وثق جانباً من خطاب الملك فيصل الذي أعلن من خلاله عن تأسيس التلفزيون، في 30 أكتوبر عام 1962م، وذلك بحضور بعض المسؤولين.
وأكد الملك في كلمته على أهمية البث التلفزيوني، مشدداً على ضرورة أن يكون كل ما يبث من خلال التلفزيون يصب في خدمة الدين والوطن والشعب.
حدث #في_مثل_هذا_اليوم
( 30أكتوبر عام 1962م )
إعلان الملك #فيصل_بن_عبدالعزيز تأسيس التلفزيون السعودي #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/SkVHgI4M8o
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 30, 2020
وفق “أخبار 24”.