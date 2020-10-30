أمير عسير يشيد بجهود الدفاع المدني في السيطرة التامة على حريقي تنومة والسودة

أشاد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بأعمال الدفاع المدني بالمنطقة في التعامل والسيطرة على حريقي تنومة وقرى العزيزة بالسودة.
وأكد أن ذلك نتيجة الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والحرص الدائم على توفير أعلى درجات السلامة والحماية للمواطنين والمقيمين في الحالات الطارئة في كل جزء من الوطن.
وأضاف أن توفير أحدث الآليات والمعدات المتطورة ساهم في تنفيذ مواجهة حالات الطوارئ بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل معها.
وأشار إلى ما حققته الغرفة المشتركة بإمارة منطقة عسير من نجاح في التنسيق المتناغم ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والفرق التطوعية للمشاركة بتنظيم مدروس في تعزيز وتسهيل مهام الدفاع المدني بالمنطقة، لافتاً إلى أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد المتناغم لتحقيق هدف واحد.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الدفاع المدني قد أخمد عددا من الحرائق خلال الأيام الماضية في كل من تنومة وفيفا والسودة.