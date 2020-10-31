بالفيديو.. شجاعة عريف سعودي في إنقاذ مواطن من تحت أنقاض موقف الخبر تجتذب إشادة قائد كلية الإطفاء البريطانية

أشاد قائد محطة الإطفاء في كلية خدمات الإطفاء في بريطانيا، كيث بيل، بالدور البطولي للعريف السعودي سليمان الشهري في إنقاذ أحد المواطنين من موقف سيارات الخبر المنهار.
وأوضح خلال مقطع فيديو أنه سمع بالعمل البطولي للعريف السعودي، غير أنه لم يتفاجأ من مشاركته في هذه العملية الكبرى، مؤكدًا أنه كان واحدًا من أكثر الطلاب المتفوقين واللامعين خلال فترة تدريبه في بريطانيا. وفق “أخبار 24”.
وقال إنه من الجيد أن يرى ثمار التدريبات والتعاليم التي تلقاها الشهري في التدريب على البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية، متمنيًا دوام التوفيق والخير لسليمان وعائلته.
فيديو..
“قائد محطة الإطفاء في كلية خدمات الاطفاء ببريطانيا” يشيد بالدور البطولي للعريف السعودي #سليمان_الشهري في إنقاذ مواطن من تحت أنقاض موقف السيارات المنهار بالخبر#شكرا_ابطال_الدفاع_المدني#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NhZSJaoOD2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 30, 2020