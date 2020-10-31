في اليوم الـ16 للمزاد.. بيع 5 صقور بـ386 ألف ريال

تواصلت للیوم الـ16 فعالیات مزاد نادي الصقور السعودي على أرض مھرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال الرياض، حیث بیعت خمسة صقور بمبلغ 386 ألف ريال.
وشهد المزاد أمس (الجمعة)، بيع شاهين فرخ طرح الرايس بمبلغ 90 ألف ريال، وشاهين فرخ طرح وادي بيض “جازان” بـ 76 ألف ريال، وشاهين فرخ طرح وادي بيض “جازان” بقيمة 80 ألف ريال.
وبيع خلال المزاد، شاهين فرخ طرح شمال الوجه بقيمة 70 ألف ريال، وشاهين فرخ طرح وادي بيض “جازان” مقابل 70 ألف ريال .
في السياق نفسه، قطع 4 طواريح سعوديين مسافة 1200 كيلومتر من جازان إلى الرياض، لبيع صقورهم التي طرحوها في المزاد. وفق “أخبار 24”.