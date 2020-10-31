يسهل الحركة لقاصدي المسجد الحرام.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وذلك بحضور مدير مرور مكة العقيد فواز الحازمي.
وأوضح القويحص أن مشروع الجسر يسهم في انسيابية الحركة المرورية تيسيرا للمواطنين والمقيمين وقاصدي المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.
ويمتد الجسر من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويبلغ طوله 750 مترًا، وبعرض 17.80 متر للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، و48 عمودًا للإنارة.
#وكالة_التشييد_والصيانة#الإدارة_العامة_للجسور_والانفاق#إدارة_تشييد_الجسور_والانفاق
▫️جسر تقاطع طريق مكة جدة القديم مع شارع عبدالله عريف
🔸48 عامود إنارة
🔸طول 750 متر طولي
🔸العرض الكلي للجسر17.80
🔸عدد الحارات المرورية 2 لكل إتجاه#العاصمة_المقدسة@makkahregion @alekhbariyatv pic.twitter.com/ze72hT3mCI
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) October 30, 2020