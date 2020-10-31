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أخبار المناطق > يسهل الحركة لقاصدي المسجد الحرام.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف
31/10/2020   12:58 م

يسهل الحركة لقاصدي المسجد الحرام.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف

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افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وذلك بحضور مدير مرور مكة العقيد فواز الحازمي.

وأوضح القويحص أن مشروع الجسر يسهم في انسيابية الحركة المرورية تيسيرا للمواطنين والمقيمين وقاصدي المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

ويمتد الجسر من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويبلغ طوله 750 مترًا، وبعرض 17.80 متر للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، و48 عمودًا للإنارة.

يسهل الحركة لقاصدي المسجد الحرام.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف

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