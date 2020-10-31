“شؤون الحرمين” ترفع كامل الطاقة التشغيلية لاستقبال معتمري الخارج

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها على أتم الاستعداد لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بعد تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك برفع كامل الطاقة التشغيلية.
وأضافت الرئاسة أنها تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مسخّرةً الطاقات البشرية والإمكانات التقنية لتهيئة بيئة تعبدية صحية وآمنة للمعتمرين والمصلين، وذلك بتعقيم الحرم المكي، وأروقته، وساحاته، على مدار الساعة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تعكف على تنظيم الساحات والممرات، لزيادة الأعداد خلال المرحلة الثالثة من العمرة، بعد توزيع الموظفين والمراقبين على الممرات، لتنظيم حركة المعتمرين والمصلين، داخل الحرم المكي وساحاته.