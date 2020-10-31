نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “شؤون الحرمين” ترفع كامل الطاقة التشغيلية لاستقبال معتمري الخارج
31/10/2020   9:39 م

“شؤون الحرمين” ترفع كامل الطاقة التشغيلية لاستقبال معتمري الخارج

+ = -
638

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها على أتم الاستعداد لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بعد تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك برفع كامل الطاقة التشغيلية.

وأضافت الرئاسة أنها تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مسخّرةً الطاقات البشرية والإمكانات التقنية لتهيئة بيئة تعبدية صحية وآمنة للمعتمرين والمصلين، وذلك بتعقيم الحرم المكي، وأروقته، وساحاته، على مدار الساعة.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنها تعكف على تنظيم الساحات والممرات، لزيادة الأعداد خلال المرحلة الثالثة من العمرة، بعد توزيع الموظفين والمراقبين على الممرات، لتنظيم حركة المعتمرين والمصلين، داخل الحرم المكي وساحاته.

“شؤون الحرمين” ترفع كامل الطاقة التشغيلية لاستقبال معتمري الخارج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119473.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.