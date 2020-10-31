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أخبار المناطق > طقس الأحد: أمطار وسحب رعدية على معظم مناطق المملكة
31/10/2020   10:14 م

طقس الأحد: أمطار وسحب رعدية على معظم مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة.

كما توقعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن أعلى درجات الحرارة تُسجل في منطقة مكة المكرمة بـ38 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 25 درجة. وفق “أخبار 24”.

طقس الأحد: أمطار وسحب رعدية على معظم مناطق المملكة

أخبار المناطق
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