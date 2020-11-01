طالب بعمر 8 سنوات يُحقق المركز الأول عالمياً بالحساب الذهني للرياضيات.. وهذا تعليقه

أهدى الطالب السعودي يوسف هيثم الذي فاز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الحساب الذهني بالرياضيات، تحقيقه الجائزة إلى وطنه.
وحقق الطالب يوسف البالغ من العمر 8 سنوات المركز الأول خلال المسابقة التي أقيمت في ماليزيا افتراضياً، بهدف تنمية المهارات الذهنية للأطفال.
وأوضح الطالب يوسف هيثم في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه نجح في حل 120 مسألة رياضية خلال ساعة واحدة فقط.
وأشار إلى أن حبه للرياضيات بدأ من عمر 6 سنوات، منوهاً إلى أن والدته هي أكثر شخص يساعده بالدراسة.
فيديو | بعمر 8 سنوات.. الطالب السعودي يوسف هيثم الأول عالميا في الحساب الذهني للرياضيات#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/4lr48PS0gc
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 31, 2020
وفق “أخبار 24”.