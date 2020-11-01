أقامت دولة الإمارات أمس (السبت)، أول حفل زواج جماعي افتراضي، ضم 100 عريس من مختلف إمارات الدولة، بمشاركة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، حاكم دبي.
وأشرفت على تنظيم الحفل وزارة تنمية المجتمع، حيث شارك العرسان في الحفل عبر تقنية الفيديو من 5 مواقع مختلفة، بواقع 20 عريساً من كل موقع.
أكد الشيخ محمد بن راشد خلال مخاطبته الحفل أن الأسرة السعيدة المترابطة هي حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات، ومضيفاً “أن تكوين أسرة إماراتية سعيدة مترابطة هو هدف أساسي لنا، بل هو محور أساسي في رؤيتنا، وأولوية ثابتة في كل الخطط والبرامج الحكومية”.
وقال إن الأعراس الجماعية فرصة لمضاعفة سعادتنا، وفرصة أيضا للاحتفاء بالأفكار الخلاقة للتغلب على تحديات جائحة فيروس “كورونا”.
ودعا المقبلين على الزواج إلى عدم إرهاق أنفسهم بتكاليف تفوق قدراتهم، وذلك حتى يتمكنوا من بدء حياتهم الزوجية بلا أعباء مسبقة تثقل كاهلهم، كما دعا الأسر إلى ضرورة التخفيف من أعباء الزواج.
وجاء الحفل تحت شعار ” فرحة أبناء الإمارات”، وهو يعد الحفل الأول الذي يعقد عن بعد، والحفل رقم 195 الذي يقام في الدولة منذ العام 1998، وبلغ عدد الزيجات التي تمت خلالها نحو 10 آلاف زيجة.
وفق “أخبار 24”.