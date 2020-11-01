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01/11/2020   2:19 م

الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، ابتداءً من يوم الأحد 8 نوفمبر، وحتى الـ15 من الشهر نفسه.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول للطلاب والطالبات في كلية العلوم الإدارية والمالية وهي : التجارة الإلكترونية والمالية وذلك في فروع الجامعة في كل من: الرياض والدمام وجدة، وتخصص المحاسبة في فرعي الجامعة بالرياض والدمام. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن القبول يشمل كلية العلوم والدراسات النظرية لتخصص القانون وذلك في فرعي الجامعة بالرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي فرع الدمام وأبها والقصيم للطلاب فقط، وفيما سيكون تخصص الإعلام الرقمي متاحًا للقبول للطلاب والطالبات في كل من: الرياض والدمام وجدة.

الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني

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