مدرسة دلة لتعليم القيادة بالخرج بثوبها الجديد تستعد لاستقبال النساء

أنهت مدرسة دلة لتعليم القيادة بالخرج استعداداتها لاستقبال المتدربات من النساء الفترة القادمة ، حيث تم تجهيز صالات للتدريب تشمل القيادة الافتراضية وقاعة تدريب الاشارات وصالة تدريب الميكانيكا وصالة تدريب الاسعافات الاولية والمكاتب الادارية .
وكما يجري حاليا الانتهاء من اعادة تأهيل الميدان بالتصميم الجديد حسب المواصفات الموحدة لجميع الميادين بالمملكة .
مدير مدرسة دلة الاستاذ عبدالحفيظ البهيدل الذي رحب بالصحيفة ونوّه أن جميع الاستفسارات حول بداية التدريب النسائي واليته تتم عن طريق الادارة العامة للمرور بمنطقة الرياض .