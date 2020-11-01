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أخبار الخرج > مدرسة دلة لتعليم القيادة بالخرج بثوبها الجديد تستعد لاستقبال النساء
01/11/2020   4:12 م

مدرسة دلة لتعليم القيادة بالخرج بثوبها الجديد تستعد لاستقبال النساء

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أنهت مدرسة دلة لتعليم القيادة بالخرج استعداداتها لاستقبال المتدربات من النساء الفترة القادمة ، حيث تم تجهيز صالات للتدريب تشمل القيادة الافتراضية وقاعة تدريب الاشارات وصالة تدريب الميكانيكا وصالة تدريب الاسعافات الاولية والمكاتب الادارية .

وكما يجري حاليا الانتهاء من اعادة تأهيل الميدان بالتصميم الجديد حسب المواصفات الموحدة لجميع الميادين بالمملكة .

مدير مدرسة دلة الاستاذ عبدالحفيظ البهيدل الذي رحب بالصحيفة ونوّه أن جميع الاستفسارات حول بداية التدريب النسائي واليته تتم عن طريق الادارة العامة للمرور بمنطقة الرياض .

مدرسة دلة لتعليم القيادة بالخرج بثوبها الجديد تستعد لاستقبال النساء

أخبار الخرج
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