قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إنّ الوزارة ستعتمد قريباً الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم، بما يضمن المزيد من الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، والفاعلية المستدامة لمخرجات التعلّم.
وأضاف خلال لقائه اليوم (الأحد) بمنسوبي إدارة التعليم بمحافظة جدّة، أن الوزارة بصدد بناء منصة خاصة بالاختبارات التحصيلية والقدرات والميول، والاختبارات الدولية، وتغذيتها ببنك من الأسئلة المناسبة لكافة المجالات، والمراحل الدراسية.
وأكد أنّ المملكة قدمت نموذجاً فريداً في التعليم عن بُعد بشهادة المنظمّات والهيئات التعليمية الدولية، لافتاً إلى أنّ منصة “مدرستي” تعد مشروعاً للوطن، وهي خيار استراتيجي للمستقبل، معبراً عن فخره بالكفاءات الوطنية التي أنجزتها في وقت قياسي.
وأبان الوزير أنه مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات فقد أعادت الوزارة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية بصورة استثنائية للفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على أن تكون هناك تقويمات أسبوعية في منصة “مدرستي” للرفع من نواتج التعلّم.
وأوضح أن الأسبوعين المخصّصين للاختبارات النهائية سيكونان لمعالجة الفاقد التعليمي، وسيستمر فيهما تقديم التعلّم، لكون الهدف من الاختبارات ليس فقط إصدار الحكم على مستوى الطالب، وإنما أيضاً معالجة الفاقد التعليمي.
وأشاد آل الشيخ بدعم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومتابعتهما للعملية التعليمية ومشاريع الوزارة بالمنطقة، لافتاً إلى أنّ هناك 45 مشروع مدرسة تحت التنفيذ بمحافظة جدة، و25 مشروعاً تحت مسندة لشركة تطوير للمباني وهي تحت التنفيذ.
وفق “أخبار 24”.