متحدث الصحة: ليس هناك حاجة لفرض منع تجول.. وهذه الحالات التي يمكن رفع توصية بها

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المستويات الحالية لمنحنيات فيروس كورونا في المملكة، لا تستدعي فرض منع التجول أو رفع توصية بذلك.
وقال العبد العالي في المؤتمر الصحفي، إن الحالات التي تقتضي رفع توصية بإعادة تشديد الإجراءات ومنها منع التجول، إذا رصد في المستويات والمنحنيات التي يتم مراقبتها وجود تسارع وانتشار في نمو الإصابات أو الحالات الخطرة في منطقة من المناطق أو بؤرة جغرافية محددة في فترة زمنية قصيرة.
وأضاف أنه يجري مراقبة كافة المنحنيات باستمرار ومتى ما دعت الحاجة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مبيناً أن التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.