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اخبار رياضية > رسميًا.. “ويلفريد بوني” يعلن انتهاء علاقته بنادي الاتحاد
01/11/2020   6:18 م

رسميًا.. “ويلفريد بوني” يعلن انتهاء علاقته بنادي الاتحاد

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أعلن مهاجم نادي الاتحاد الإيفواري ويلفريد بوني، اليوم (الأحد)، رسميًا انتهاء علاقته بالنادي ورحيله بعد أن توصل إلى اتفاق مع الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

وقال بوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “توصلت إلى اتفاق متبادل مع مجلس إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتي التعاقدية مع النادي”.

وأضاف: “أود أن أشكر النادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضيناه معًا، أتمنى كل التوفيق للاتحاد في المستقبل”. وفق “أخبار 24”.

وكان مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، قد أبلغ إدارة النادي بإخراج بوني من حساباته في الموسم الرياضي الجديد.

يذكر بأن بوني (31 عاماً)، انضم إلى الفريق الاتحادي في ميركاتو الشتاء الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع سوانزي سيتي الإنجليزي.

رسميًا.. “ويلفريد بوني” يعلن انتهاء علاقته بنادي الاتحاد

اخبار رياضية
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