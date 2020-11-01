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اخبار رياضية > “بغلف” يوجه رسالة نارية قبل موقعة النصر والشباب في الدوري
01/11/2020   6:19 م

“بغلف” يوجه رسالة نارية قبل موقعة النصر والشباب في الدوري

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وجه العضو الذهبي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، رسالة، إلى جماهير النادي، وذلك قبل انطلاق مباراة الشباب والنصر، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “بغلف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يلعب نصرنا العظيم وهو متخم بإصابات اللاعبين من جراء وباء كورونا.. ومن الإصابات العضلية”.

وتابع: “شافاهم الله جميعاً وإخوانهم من الأندية الأخرى.. لن نطالب أو نستسلم.. ولن تغير النتيجة أياً كانت ثقتنا بعالمي آسيا، بل سيزداد يقينناً بأن القادم أفضل وأجمل بإذن الله.. مشروعنا لن يتوقف”.

وفق “أخبار 24”.

“بغلف” يوجه رسالة نارية قبل موقعة النصر والشباب في الدوري

اخبار رياضية
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