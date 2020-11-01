“بغلف” يوجه رسالة نارية قبل موقعة النصر والشباب في الدوري

وجه العضو الذهبي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، رسالة، إلى جماهير النادي، وذلك قبل انطلاق مباراة الشباب والنصر، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “بغلف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يلعب نصرنا العظيم وهو متخم بإصابات اللاعبين من جراء وباء كورونا.. ومن الإصابات العضلية”.
وتابع: “شافاهم الله جميعاً وإخوانهم من الأندية الأخرى.. لن نطالب أو نستسلم.. ولن تغير النتيجة أياً كانت ثقتنا بعالمي آسيا، بل سيزداد يقينناً بأن القادم أفضل وأجمل بإذن الله.. مشروعنا لن يتوقف”.
يلعب نصرنا العظيم
وهو متخم بإصابات اللاعبين من جراء وباء كورونا .. ومن الإصابات العضلية.
شافاهم الله جميعاً وإخوانهم من الأندية الأخرى.
لن نطالب او نستسلم .. ولن تغير النتيجة اياً كانت ثقتنا بعالمي آسيا
بل سيزداد يقينناً بإن القادم أفضل وأجمل بإذن الله.
مشروعنا لن يتوقف 🌹💛💙🌹 pic.twitter.com/TIKFvFGodr
— عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) November 1, 2020
وفق “أخبار 24”.