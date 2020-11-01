بطلها لاعب الاتحاد السابق..”كهربا” يدخل في مشادة خلال احتفال الأهلي المصري بالتتويج بالدوري

دخل لاعب الأهلي المصري الحالي والسابق في الاتحاد محمود كهربا، في مشادة مع عضو اتحاد الكرة المصري محمد فضل، خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري المصري.
وظهر كهربا خلال اللقطات التلفزيونية التي بُثت، دخوله في مشادة بالأيدي مع فضل، أثناء احتفال اللاعبين بالحصول على الدرع في نهاية المسابقة.
وبدأت الأزمة، حين قرر فضل إبعاد كهربا عن الصف الأول للتتويج، والذي وجد فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومؤمن زكريا المدعو للاحتفال مع بقية اللاعبين. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، رفض لاعب اتحاد جدة السابق هذا التصرف، مما تسبب ذلك في إشعال فتيل الأزمة بينهما.