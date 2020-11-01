نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بطلها لاعب الاتحاد السابق..”كهربا” يدخل في مشادة خلال احتفال الأهلي المصري بالتتويج بالدوري
01/11/2020   6:20 م

بطلها لاعب الاتحاد السابق..”كهربا” يدخل في مشادة خلال احتفال الأهلي المصري بالتتويج بالدوري

+ = -
755

دخل لاعب الأهلي المصري الحالي والسابق في الاتحاد محمود كهربا، في مشادة مع عضو اتحاد الكرة المصري محمد فضل، خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري المصري.

وظهر كهربا خلال اللقطات التلفزيونية التي بُثت، دخوله في مشادة بالأيدي مع فضل، أثناء احتفال اللاعبين بالحصول على الدرع في نهاية المسابقة.

وبدأت الأزمة، حين قرر فضل إبعاد كهربا عن الصف الأول للتتويج، والذي وجد فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومؤمن زكريا المدعو للاحتفال مع بقية اللاعبين. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، رفض لاعب اتحاد جدة السابق هذا التصرف، مما تسبب ذلك في إشعال فتيل الأزمة بينهما.

بطلها لاعب الاتحاد السابق..”كهربا” يدخل في مشادة خلال احتفال الأهلي المصري بالتتويج بالدوري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119632.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.