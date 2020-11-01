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أخبار محلية > الداخلية: لاحظنا انخفاضاً في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب ارتفاع الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي
01/11/2020   9:40 م

الداخلية: لاحظنا انخفاضاً في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب ارتفاع الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي

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أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه تم رصد انخفاض ملحوظ في مستويات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا بالمملكة، أن ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، أسهم في انخفاض ملحوظ بالبروتوكولات المعتمدة في الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن هناك تقييماً مستمراً لجائحة كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أنه متى دعت الحاجة لتطبيق منع التجول ستقوم السلطات بتنفيذ ذلك بناءً على توصية من اللجنة المعنية بتقييم الوضع.

الداخلية: لاحظنا انخفاضاً في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب ارتفاع الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي

أخبار محلية
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