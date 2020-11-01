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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان حكم ارتداء الكمامة الطبية للمحرم.
وأوضح في مقطع نشرته الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، على أن وضع المحرم للكمامة الطبية لا مانع منه.
وأضاف أن الممنوع هو تغطية الرأس للمحرم الذكر.
وفق “أخبار 24”.
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