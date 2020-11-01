بالفيديو.. وزير الحج يقف ميدانياً على استقبال أولى دفعات المعتمرين القادمين من الخارج

علَّق وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، على استقبال المملكة أولى دفعات المعتمرين القادمين من الخارج، ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة بعد جائحة كورونا.
وأعرب خلال تواجده في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عن سعادته لما لمسه من سعادة على وجوه المعتمرين القادمين من الخارج لعودة العمرة بعد توقفها لعدة أشهر، مشيرًا إلى أن المملكة تسعد بدورها في خدمة كافة المسلمين الذين يأتون إلى هذه البلاد الطاهرة.
وأكد أن المملكة جنّدت كافة إمكانياتها لخدمة المعتمرين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المتمثل في الفنادق التي تستضيف المعتمرين، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها وزارتا الصحة والداخلية للتأكد من تطهير وتعقيم كافة الأماكن التي سيتواجد بها المعتمرون. وفق “أخبار 24”.
وكانت المملكة قد استقبلت أولى دفعات المعتمرين القادمين من الخارج، استعدادًا لدخولهم في فترة عزل صحي تستمر لثلاثة أيام قبل بدء أداء المناسك.
فيديو | وزير الحج والعمرة لـ #الإخبارية: #المملكة سخرت كل الطاقات في الحرمين الشريفين لاستقبال ضيوف الرحمن pic.twitter.com/YqBjaog0I3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 1, 2020