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أخبار محلية > “الحج والعمرة”: قسّمنا الدول لـ 4 مستويات.. وبعض الدول لا يسمح بقدوم المعتمرين منها لهذا السبب (فيديو)
01/11/2020   9:44 م

“الحج والعمرة”: قسّمنا الدول لـ 4 مستويات.. وبعض الدول لا يسمح بقدوم المعتمرين منها لهذا السبب (فيديو)

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كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمر المداح أن دول العالم تم تقسيمها إلى 4 مستويات لاستقبال المعتمرين.

وأوضح أن دول المستوى الأول والثاني تعد الأقل خطورة من حيث إصابات كورونا، ويتم استقبال جميع المعتمرين منها، ودول المستوى الثالث تكون الخطورة فيها أعلى من المتوسط ويسمح باستقبال معتمريها وسط إجراءات مشددة وبأعداد أقل.

وأشار في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية اليوم (الأحد) إلى أن دول المستوى الرابع لا يتم استقبال معتمريها لأن الإصابات فيها تكون متفشية بشكل أكبر وقدرتها أقل على التعامل معها. وفق “أخبار 24”.

وبين أن القائمة تخضع للتحديث اليومي من وزارة الصحة بحسب حالات الجائحة في هذه الدول وقدرتها على التعامل معها.

“الحج والعمرة”: قسّمنا الدول لـ 4 مستويات.. وبعض الدول لا يسمح بقدوم المعتمرين منها لهذا السبب (فيديو)

أخبار محلية
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