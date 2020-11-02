كشفت أمانة منطقة الرياض عن اعتماد أمين المنطقة الأمير فيصل بن عياف التصاميم النهائية لإعادة تأهيل منتزه النهضة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء التي تخدم سكان العاصمة، ولرفع مستوى الفراغات الحضرية الاجتماعية في المدينة.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن عياف أنهم سيعملون على أن يكون المنتزه رئة للمنطقة ومقصدًا ووجهة اجتماعية للسكان.
وأشار إلى أن معطيات الموقع الفريدة من نوعها وكثافته السكانية المرتفعة أهم ما يميزانه، ويشكلان حافزًا لإعادة تأهيله بما يتوافق مع احتياجات المدينة ورغبات السكان.
وفق “أخبار 24”.