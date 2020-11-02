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أخبار محلية > لتحفيز الشباب على الزواج.. إطلاق مبادرة لـ “تقنين المهور” في الأفلاج
02/11/2020   6:52 ص

لتحفيز الشباب على الزواج.. إطلاق مبادرة لـ “تقنين المهور” في الأفلاج

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أطلق أهالي محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، اليوم (الأحد)، مبادرة “تقنين المهور” رغبةً منهم في تسهيل الزواج وتيسيره وتحفيز الشباب على الإقبال عليه.

وبادرت بذلك قبيلة الكبرا في مركز الخالدية بالمحافظة، وفقاً لتقريرٍ تلفزيوني أعدته قناة “الإخبارية”، حيث أعرب رئيس المركز فلاح الكبرا عن سعادته البالغة بتجاوب الأهالي.

وأكّد الكبرا أن قبيلته ساهمت في إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية والتكافلية، منها تأسيس صندوق الأسرة وجائزة التفوق العلمي وآخرها تقنين المهور وتحديدها.

وفق “أخبار 24”.

لتحفيز الشباب على الزواج.. إطلاق مبادرة لـ “تقنين المهور” في الأفلاج

أخبار محلية
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