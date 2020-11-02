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أخبار المناطق > شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق وستطبق العقوبة بحقه والحضور
02/11/2020   6:54 ص

شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق وستطبق العقوبة بحقه والحضور

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أكدت شرطة منطقة الباحة تحديد هوية الشخص المسؤول عن التجمع المخالف في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العميد سعد طراد، بأن التجمع الذي تم تداول فيديوهات له في مواقع التواصل لم يتقيد فيه الحضور ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأشار إلى أن الحضور خالفوا أحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، مبيناً أن المسؤول عن التجمع مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر. وفق “أخبار 24”.

شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق وستطبق العقوبة بحقه والحضور

أخبار المناطق
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