شهدت محافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة مساء أمس (الأحد)، حـادثاً مرورياً مروعاً؛ نتج عنه إصابة 4 أشخاص.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، إن فرق الهلال الأحمر باشرت موقع الحـادث وتبيّن وجود 4 إصابات منها إصابة خطيرة وأخرى متوسطة وإصابتان أخرتان، مبيناً أنه جرى نقلهم جميعاً بواسطة إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني.
وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين عدم التجمهر عند الحـوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، داعياً إلى عدم تحريك المصابين وإبلاغ عمليات الهلال الأحمر السعودي عبر الرقم (997).
وفق “أخبار 24”.