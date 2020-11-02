متحدث “الداخلية” يؤكد مجدداً: عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف مع التكرار ولن نتهاون مع التجمعات المخالفة

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، تحذيره على أن عقوبة مخالفة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حالة التكرار، مؤكداً على استمرار تسيير الدوريات الأمنية لضبط التجمعات المُخالفة للإجراءات الاحترازية بكافة مناطق المملكة.
وقال الشلهوب في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن الجهود الأمنية مُستمرة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشدداً على عدم التهاون في ضبط التجمعات المُخالفة. وفق “أخبار 24”.
وجدد الدعوة إلى المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تعلنها بشكل دوري وزارة الصحة.
فيديو | متحدث #الداخلية لـ #الإخبارية: الجهود الأمنية مستمرة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ولن نتهاون في ضبط التجمعات المخالفة ومن يدعو لذلك pic.twitter.com/60zaHA4oIB
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 1, 2020
فيديو | متحدث #الداخلية: عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حال تكرارها #الإخبارية pic.twitter.com/MY6kFRveDj
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 1, 2020