بالفيديو.. مسؤول بـ “الصحة”: نتوقع ارتفاع إصابات “كورونا” في المملكة لعدة أسباب

توقع وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الفترة القادمة؛ بسبب تغير الأجواء في المملكة وزيادة التجمعات الأسرية داخل المنازل وخارجها، إضافة إلى عدم الالتزام بلبس الكمامة.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “تم” على قناة “السعودية”، أن ازدياد حالات الإصابة بـ”كورونا” في أوروبا وأمريكا هو مؤشر على عودة انتشار الفيروس بنفس الطريقة التي انتشر بها في المرحلة الأولى، حيث زادت الأعداد ثم بدأت بالانخفاض.
ودعا إلى الالتزام بلبس الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خصوصاً خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن سبب معاودة انتشار كورونا في الدول الأوروبية مرة أخرى هو عدم الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المملكة تعمل على مسارين من أجل توفير اللقاح الأفضل والآمن ضد الفيروس، مشيراً إلى أنها لا تقوم بدراسة سريرية في الوقت الحالي.
#تم | د.هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة: نحن نتوقع زيادة في الحالات مع تغير الأجواء في المملكة،ونلاحظ ضعف في الالتزام بلبس الكمامة. pic.twitter.com/ilPJlnhvPW
— برنامج تم (@TammTalkShow) November 1, 2020
#تم | د.هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة: نعمل على مسارين للوصول إلى توفير اللقاح الأفضل والآمن. pic.twitter.com/z8Yo8C28ka
— برنامج تم (@TammTalkShow) November 1, 2020