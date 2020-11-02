بالفيديو.. “بنك التنمية الاجتماعية” يطلق حملة “أمسك ريالك”.. ويسأل: “أنت من فريق العلك ولا الريال؟”

أطلق بنك التنمية الاجتماعية حملة “أمسك ريالك”، للتوعية بأهمية نشر ثقافة الادخار في المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للادخار.
وأكد البنك أهمية الحرص على ادخار المبالغ المالية حتى وإن كانت قليلة، مشيراً إلى أنه بمواصلة الادخار يمكن أن يحصل الشخص على ثروة.
وشدد البنك في فيديو توعوي، ضمن حملة “أمسك ريالك”، على ضرورة الاحتفاظ بالريال المتبقي من عمليات البيع الشراء، وعدم استبداله بـ”العلك” أو غيره.
وأبان أنه يركز من خلال الحملة على تنمية وتعزيز الثقافة الادخارية والمالية، باعتبارها أهم طرق الاستقلال المالي، وأحد المقومات الأساسية للمجتمع الواعي. وفق “أخبار 24”.
وأعلن البنك أنه سيتم ضمن هذه الحملة توسيع منتج “زود” الادخاري ليشمل الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، لافتاً إلى أن “زود” يعمل على تشجيع الأجيال على حفظ المال وإدارته بطريقة ذكية والحصول على حوافز مالية تشجيعية، كما سيتم تكريم عدد من المشتركين بالبرنامج ممن انتهجوا سلوكاً ادخارياً سليماً.
وأبان أن عدد المشتركين في المنتج حتى الآن بلغ نحو 60 ألف مواطن ومواطنة، بلغ إجمالي مدخراتهم حتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي أكثر من 165مليون ريال.
وأنت.. من فريق العلك ولا الريال؟ 🤔#امسك_ريالك pic.twitter.com/otv1uMmLhU
— بنك التنمية الاجتماعيّة (@SDB_sa) October 31, 2020