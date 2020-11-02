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اخبار رياضية > “الطخيم” يطرح سؤالا على اتحاد الكرة بعد تعرض النصر للظلم التحكيمي
02/11/2020   6:15 م

“الطخيم” يطرح سؤالا على اتحاد الكرة بعد تعرض النصر للظلم التحكيمي

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وجه الإعلامي فهد الطخيم تساؤلا إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام حول رد الفعل بعد تعرض نادي النصر للظلم أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الطخيم عبر حسابه في تويتر : “ماذا سيقول اتحاد الكرة ولجنة الحكام بعد مشاهدة محللي التحكيم في برامج محلية و غيرها بعد أن أجمعوا أن النصر خسر المباراة لسوء التحكيم و (الفار) ؟”.

وأضاف: “تضرر النصر وهو الذي قدم مباراة رائعة بغياب ١٢ لاعبا مصابا وهل يليق ذلك في الدوري السعودي”.

وخسر النصر مواجهة مساء أمس الأحد أمام الشباب، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

“الطخيم” يطرح سؤالا على اتحاد الكرة بعد تعرض النصر للظلم التحكيمي

اخبار رياضية
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