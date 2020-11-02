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اخبار رياضية > قرار جديد من “الآسيوي” ضد ناديي النصر والهلال
02/11/2020   6:15 م

قرار جديد من “الآسيوي” ضد ناديي النصر والهلال

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قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تغريم ناديي الهلال والنصر ماليًا.

وجاء قرار لجنة الانضباط بالآسيوي ضد النصر والهلال، بسبب مخالفتهما بعض اللوائح في مشاركتهما الماضية في دوري أبطال آسيا 2020.

وقرر الاتحاد الآسيوي تغريم النصر (١٠٠٠دولار) نظير التأخير في وصول الفريق إلى ملعب المباراة في الوقت المحدد من مباراة النصر و سابهان في دوري الأبطال التي أقيمت مؤخرا.

وفي سياق متصل، عاقب الاتحاد الآسيوي الهلال بغرامة مالية (٢,٢٥٠دولار) نظير التأخير في دخول الفريق في الشوط الثاني من مباراة الهلال و بختاكور. وفق “أخبار 24”.

وفي وقت سابق، قرر الآسيوي استبعاد الهلال من دوري الأبطال بعد انتشار فيروس كورونا بين صفوف الفريق، كما ودع فريق النصر هذه النسخة من الدور نصف النهائي بعد الخروج على يد بيرسبوليس الإيراني.

قرار جديد من “الآسيوي” ضد ناديي النصر والهلال

اخبار رياضية
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