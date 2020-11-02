الانضباط تُعلن غرامات بالجملة ضد لاعب الأهلي وثلاثي النصر بعد لقاء الكأس

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، غرامات بالجملة بعد لقاء مباراة الأهلي والنصر ضمن نصف نهائي كأس الملك.
وغرمت لجنة الانضباط المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي، ثلاثي فريق النصر الأول لكرة القدم، 20 ألف ريال لكل منهم، بسبب دخولهم غرفة تبديل الملابس دون قيد أسمائهم في كشف مباراة الأهلي ضمن نهائي نصف نهائي كأس الملك.
وقررت أيضا لجنة الانضباط تغريم عمر السومة مهاجم الأهلي، حيث غرم 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام النصر في كأس الملك. وفق “أخبار 24”.
وأكد لجنة الانضباط، أن القرارات غير قابلة للاستئناف، وفقاً للمادة 139 من اللائحة، بحسب ما ذكره الاتحاد.
جدير بالذكر أن المباراة قد انتهت بفوز النصر 2-1، ليتأهل إلى نهائي أغلى البطولات، حيث يواجه الهلال الذي تجاوز أبها 2-0 في ذات الدور، الثلاثاء الماضي.