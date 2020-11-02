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اخبار رياضية > “المريسل” لـ”المسحل”: من هم مستشارينك الإعلاميين؟ وماذا اقترحوا عليك بعد مباراة الشباب والنصر؟
02/11/2020   6:16 م

“المريسل” لـ”المسحل”: من هم مستشارينك الإعلاميين؟ وماذا اقترحوا عليك بعد مباراة الشباب والنصر؟

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طالب الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، من رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، بالكشف عن المستشارين الإعلاميين الذي يعملون معه واقتراحتهم بشأن بشأن مباراة الشباب والنصر في الدوري.

وقال “المريسل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخيرا أستاذ ياسر المسحل من هم المستشارين الإعلاميين الذين تستشيرهم، ولا يريدون ظهور أسماءهم؟.. وماذا اقترحوا عليك بعد ما حدث في مباراة النصر والشباب دوري المحترفين!؟”. وفق “أخبار 24”.

وكان ياسر المسحل، قال في تصريحات لبرنامج “كورة” في وقت سابق: “لدي مستشارين “غير مُعلنين” يعملون كإعلاميين في الوسط الرياضي، ولا نعلن أسماءهم بناء على رغبتهم، ويتقاضون مكافآت لا تذكر”.

“المريسل” لـ”المسحل”: من هم مستشارينك الإعلاميين؟ وماذا اقترحوا عليك بعد مباراة الشباب والنصر؟

اخبار رياضية
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