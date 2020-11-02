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اخبار رياضية > تطورات جديدة بشأن إيقاف “شكري الحنفوش”.. ولجنة الحكام تعاقب الشهدان وشراحيلي
02/11/2020   6:17 م

تطورات جديدة بشأن إيقاف “شكري الحنفوش”.. ولجنة الحكام تعاقب الشهدان وشراحيلي

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نفت مصادر وجود قرار من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف حكم مباراة فريقي الشباب والنصر شكري الحنفوش بعد المباراة، والتي أقيمت يوم أمس الأحد.

وأوضحت المصادر أن الحكم الحنفوش لم يُبلغ بأي قرار بشأن إيقافه إثر الأحداث التي شهدتها المواجهة ضمن منافسات دوري المحترفين، مبينة وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، أن لجنة الحكام ستجتمع هذا الأسبوع لمناقشة أخطاء الجولة الثالثة كما هو معتاد.

وأضافت أن لجنة الحكام برأت شكري الحنفوش من مسؤولية الأخطاء التحكيمية، موضحة أن حكم الفيديو ممدوح الشهدان هو من تسبب في حالة الارتباك التي كان عليها الحنفوش، في بعض الحالات المؤثرة من المباراة.

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على خطأ الشهدان وضرورة اتخاذ قرار بإيقافه في الجولات المقبلة، ومعه في ذلك عادل شراحيلي الذي كان مساعداً له في المباراة في غرفة الفيديو.

تطورات جديدة بشأن إيقاف “شكري الحنفوش”.. ولجنة الحكام تعاقب الشهدان وشراحيلي

اخبار رياضية
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