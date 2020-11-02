نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > آل الشيخ يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة هذا العام وتحديد 3 أشهر للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة
02/11/2020   6:22 م

آل الشيخ يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة هذا العام وتحديد 3 أشهر للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة

+ = -
612

أصدر وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، توجيهين بشأن زيادة عدد الإصدارات للمجمع وتحديد مدة للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة المنورة الحاسوبي.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، حيث تضمّن التوجيه الأول الاستفادة من البنود المالية المتاحة لزيادة عدد الإصدارات إلى أكثر من 18 مليون نسخة، من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف.

فيما جاء التوجيه الثاني بتحديد مدة 3 أشهر كحد أقصى للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك، وهو أحد التطبيقات المهمة لدور النشر وغيرها.وفق “أخبار 24”.

ويُستخدم التطبيق للاستشهاد بالآيات القرآنية على نحو مطابق لخط المصحف وإدراجها في أعمال النشر المكتبي، كما يدعم إدراجها مباشرة في برامج تحرير النصوص الاحترافية، مثل: إن ديزاين InDesgin و إليستريتور illustrator وفوتوشوب photoshop وغيرها.

آل الشيخ يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة هذا العام وتحديد 3 أشهر للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119802.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.