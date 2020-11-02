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أخبار المناطق > شاهد.. السيول تداهم الطرقات في مكة وتتسبب في احتجاز عدد من المركبات
03/11/2020   1:11 ص

شاهد.. السيول تداهم الطرقات في مكة وتتسبب في احتجاز عدد من المركبات

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شهدت منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها هطول أمطار رعدية غزيرة، ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الطرق العامة وقد غمرتها السيول جراء الأمطار التي هطلت، ما تسبب في احتجاز عدد من المركبات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. السيول تداهم الطرقات في مكة وتتسبب في احتجاز عدد من المركبات

أخبار المناطق
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