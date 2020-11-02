شاهد.. السيول تداهم الطرقات في مكة وتتسبب في احتجاز عدد من المركبات

شهدت منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها هطول أمطار رعدية غزيرة، ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الطرق العامة وقد غمرتها السيول جراء الأمطار التي هطلت، ما تسبب في احتجاز عدد من المركبات.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
#مكه_الان🎥
السيول تُداهم بعض الطرق في مكه المكرمة بعد الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها المدينة pic.twitter.com/tMeGe9USVT
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 2, 2020
مباشر من جبل النور في مكه المكرمه. سيول رهيبه 😍⚡️⚡️⚡️⛈⛈ pic.twitter.com/vBRDTCn3ZM
— أحمد الرويجحي (@ahma322) November 2, 2020
#مكه_الان🕋
سيول جبل النور في مكة المكرمة قبل قليل pic.twitter.com/a4Vr3xpR49
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 2, 2020
وفق “أخبار 24”.