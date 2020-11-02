مبتكر سعودي ينجح في صناعة طابعة ثلاثية الأبعاد بتكلفة لا تتخطى ربع سعرها في السوق

كشف المبتكر السعودي مروان القيسي تفاصيل قصة صناعته لطابعة ثلاثية الأبعاد، ومدى تأثيرها على أسعار أجهزة الطباعة في الأسواق.
وقال، خلال لقائه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه بدأ محاولة اختراع للطابعة بشراء أحد الأجهزة الصينية المتطورة قبل أكثر من عامين لدراسته ومعرفة التكنولوجيا المستخدمة فيه، لتبدأ بعدها محاولاته لصناعة طابعة بمساحة 1*1* 1.2 سم.
وأكد أنه عدل عن فكرته لأسباب تجارية، حيث أجرى استطلاعًا للرأي لمعرفة رأي السوق، ليجد أن الأفضل تصنيع طابعة بأبعاد أقل، ليتمكن في النهاية من تصنيع 4 طابعات بمقاسات مختلفة خلال 10 أشهر فقط. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه استطاع خفض تكلفة إنتاج نموذج من الطابعة بأبعاد 50*50*50 سم إلى 3800 ريال فقط، في حين يبلغ سعر أرخص طابعة من هذا النموذج عالميًا نحو 18 ألف ريال.
“مروان القيسي”.. مبتكر سعودي ينجح في صناعة أول طابعة ثلاثية الأبعاد:
استطعت خفض تكلفة إنتاج هذا النموذج إلى 3800 ريال فقط، في حين يبلغ سعر أرخص طابعة مشابهة عالميا نحو 18000 ريال..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@marwan__alqaisi pic.twitter.com/My8f2WKIEU
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 2, 2020