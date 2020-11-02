“النيابة” توجه بالقبض على أشخاص ظهروا في فيديو يطلقون النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة

وجّهت النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول يستقلون عدة مركبات، ويقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرضين أنفسهم ومرتادي الطرق والممتلكات للخطر.
وأشارت النيابة إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.
وأكدت أنها تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.