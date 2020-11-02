“البنوك” تستعرض أشهر طرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن أبرز طرق الاحتيال المالي وكيفية الوقاية منها.
وأوضحت أن أبرز تلك الطرق تكمن في السماح للبائع باستخدام البطاقة البنكية، وهو ما قد ينتج عنه بعض عمليات الاحتيال المالي، مؤكدة أنه يُفضَّل إتمام عملية الشراء بواسطة العميل نفسه.
ونصحت “البنوك” بضرورة إعلام البنك حال فقدان البطاقة البنكية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما يُفضَّل تجنب إعطاء معلومات البطاقة البنكية للباعة، خاصة أن بعض البيانات، مثل رقم وتاريخ انتهائها ورقم الـCVV، يمكن استخدامها لإتمام بعض العمليات من المواقع الإلكترونية ضعيفة الحماية دون إرادة صاحب البطاقة البنكية.
تعددت طرق الاحتيال المالي.. تعرف عليها وكيفية تجنبها👌🏼#البنوك_السعودية pic.twitter.com/BzW1OjOdAt
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) November 2, 2020
وفق “أخبار 24”.