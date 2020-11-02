كشف مدير إدارة المسابقات في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بدر المجرذي، آلية اختيار الطلاب لتمثيل السعودية دوليًا في أولمبياد البلقان للرياضيات.
وقال، خلال لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الاختيار يتم من خلال مسابقة “موهوب”، التي تقام على مرحلتين، ثم الخضوع للدورات الأساسية لتدريب الطلاب، بعد ذلك الخضوع لعدد من الاختبارات التي تؤهلهم لدخول الملتقيات المركزية.
وأوضح أن الطالب المتقدم يخضع لأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، بالإضافة إلى عدد من الاختبارات على مدى ثلاث سنوات، ثم اختيار أفضل 4 أو 6 طلاب للمشاركة في المسابقة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يُسمح للطلاب بدخول قسم الرياضيات في الصف السادس الابتدائي أو الأول المتوسط، ولكن التخصصات الأخرى يُسمح بالالتحاق بها حتى الصف الأول الثانوي.
وتُعد أولمبياد البلقان إحدى المسابقات التي يشارك فيها الطلاب والطالبات الذين لا تتجاوز أعمارهم 15.5 عام عند بداية المسابقة.
أ.بدر المجرذي -مدير إدارة المسابقات في “موهبة”- يتحدث لسيدتي عن آلية اختيار الطلاب المشاركين في مسابقة “موهوب” لتمثيل السعودية دولياً في أولمبياد البلقان@Badr_AlMajrathi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/QcXaNVOUoq
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 2, 2020