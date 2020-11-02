أوضح مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العقيد يوسف الخديدي آلية استقبال المعتمرين والمصلين وتفويجهم إلى الحرم المكي؛ لأداء العمرة والصلوات مع تطبيق البروتوكولات الصحية.
وقال العقيد الخديدي في لقاء مع “الإخبارية”، إن الجهات المشاركة والمكونة من وزارتي الحج والعمرة والصحة ورئاسة شؤون الحرمين والأمن العام، تقوم باستقبال المعتمرين والمصلين من خلال نقاط الفرز الخارجية، قبل تفويجهم إلى ساحات الحرم.
وأضاف أنه بعد عملية الفرز يتم تفويج المعتمرين من خلال أبواب المسجد إلى صحن المطاف ومسعى الدور الأرضي، أما المصلون فيتم توجيههم للمصليات في الدور الأول عبر الجسور الخارجية والسلالم الكهربائية.
وأشار إلى أن المعتمرين سيوجهون إلى مسعى الدور الأول بعد انتهاء الطواف، كما تم تجهيز مسعى الدور العلوي لاستخدامه حسب الحاجة، كما خصص الدور الأول في الحرم لأداء الصلاة، وكذلك تم توفير مساحات احتياطية في البدروم وتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الجهات المشاركة تتابع باهتمام تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التأكيد على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والسير في المسارات المخصصة.
فيديو | مساعد قائد القوة الخاصة لأمن #المسجد_الحرام لـ #الإخبارية: يتم استقبال المعتمرين والمصلين عن طريق نقاط للفرز خارجية ومن ثم يتم تفويجهم إلى ساحات الحرم pic.twitter.com/gP2tRgmEhZ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 2, 2020