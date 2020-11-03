أعلنت وزارة الحج والعمرة ترحيبها باستقبال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي، مبينة آلية استقبالهم منذ دخولهم المملكة وحتى توجههم إلى الحرمين الشريفين.
وأوضحت الوزارة أنه يتعين على المواطنين الخليجيين أن يكون لديهم فحص كورونا قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة، ثم التسجيل في تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بعد الوصول إلى المطار قبل التوجه إلى الفندق وتسليم الحقائب وإجراء فحص الحرارة.
وأكدت أنه يتعين عليهم عمل عزل احترازي بالبقاء في غرفهم لمدة 3 أيام وسيتم خلالها توفير إرشادات واحتياجات السلامة لهم وتوصيل الوجبات إلى غرفهم، ثم بعد ذلك حجز تصريح لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو الروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا.
وأشارت إلى أنه بعد الحصول على التصريح يتوجه معتمرو دول مجلس التعاون الخليجي إلى نقطة التجمع لإجراء فحص الحرارة وإظهار تصاريح العمرة وزيارة الحرمين، ثم بعدها التوجه إلى الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.