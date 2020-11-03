ردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على الأنباء التي تم تداولها عن تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الأمر وطالبت بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت مصادر قد أشارت إلى تدشين وزارة الداخلية هوية وطنية جديدة، وذكرت أنها تحتوي على العديد من المزايا وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، قبل أن تنفي الأحوال المدنية صحة ذلك.
لاصحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. pic.twitter.com/ZC8iM9hatW
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) November 2, 2020
وفق “أخبار 24”.