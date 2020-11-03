ما هو “اضطراب الشخصية” وكيف يكتشف الشخص أنه مصاب به؟.. استشاري يوضح (فيديو)

أوضح استشاري طب نفسي يدعى وليد الزهراني، ما هو مرض اضطراب الشخصية وأنواعه، وكيف يمكن أن يعرف الشخص إذا كان هو أو غيره مصاباً به، وكيف يمكن علاجه.
وقال الدكتور الزهراني في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الشخصية في علم النفس هي مجموعة من الصفات والتصرفات السلوكية الثابتة لدى الشخص تعد بمثابة عنوان له.
وأضاف أن الاضطرابات الشخصية هي اضطرابات عقلية ونفسية يندرج تحتها مجموعة من المشاكل في شخصية الإنسان على مستوى أفكاره وسلوكياته وتتسم بالغرابة، فتجده متمسكاً بأفكاره وراضياً بشخصيته ولا يريد تغييرها كما يعاني من صعوبة الإدراك.
وأشار إلى أن المصاب باضطراب الشخصية يقوم بتصرفات شاذة وغير منطقية، وقد يكون شخصية شكاكة فيمن حوله، أو شخصية انعزالية عن المجتمع أو شخصية انفصامية، وهناك حالات من هذا المرض تكون مشكلتها بسيطة ويمكن علاجها خاصة لو اكتشفت منذ البداية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن بعض المصابين بهذا المرض قد يكونون أصيبوا به نتيجة حالة وراثية أو تعرضهم لصدمات عنيفة أو تربية خاطئة أو تعاطي مخدرات، مشدداً على أن التأخر في العلاج قد يعمق المشكلة ويزيد من خطورتها ويدفع الشخص إلى إيذاء نفسه أو إنهاء حياته.
وكشف أن بعض الأشخاص قد يقومون بتصرفات وسلوكيات غريبة بهدف لفت الانتباه وجذب اهتمام الآخرين إليهم، مبيناً أن هذا السلوك قد يكون مقدمة للإصابة باضطراب الشخصية.
فيديو | كيف تكتشف أن لديك اضطرابا في الشخصية؟#الراصد#طب_نفسي pic.twitter.com/7pJ6pLJzBX
— الراصد (@alraasd) November 2, 2020