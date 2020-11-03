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أخبار المناطق > شاهد.. راعٍ سوداني برفحاء يقضي وقته بين المواشي لممارسة هوايته وشغفه بالرسم
03/11/2020   8:19 ص

شاهد.. راعٍ سوداني برفحاء يقضي وقته بين المواشي لممارسة هوايته وشغفه بالرسم

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روى راع سوداني يعمل في رعي المواشي بمحافظة رفحاء شمال المملكة، قصة شغفه وحبه للرسم وكيف أن تلك الهواية أصبحت جزءاً من شخصيته يمارسها أثناء عمله.  

 وقال الراعي حيدر بابكر في لقاء مع “العربية”، إنه يحب الرسم منذ كان عمره 10 سنوات، وفي عمر العشرين ترك دراسته وقدم للعمل في المملكة، لكن عمله لم ينسه حبه وشغفه بالرسم.  

وأضاف حيدر أنه يقضي وقته في العمل بين رعي الأغنام ورسم اللوحات، مشيراً إلى أن الرسم يعد بالنسبة له شيئاً مهماً لا يمكن التخلي عنه، كما أنه يشعر بالراحة النفسية حينما يمارسه. 

 

   وفق “أخبار 24”.

شاهد.. راعٍ سوداني برفحاء يقضي وقته بين المواشي لممارسة هوايته وشغفه بالرسم

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