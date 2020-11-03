بالفيديو.. أندية رياضية تفتح أبوابها للفتيات لممارسة رياضة الإسكواش

فتحت عدة أندية رياضية في العاصمة الرياض أبوابها للفتيات السعوديات لممارسة رياضة الإسكواش، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإسكواش.
وأعلن الاتحاد فتح دورات تدريبية للفتيات وتوفير عدد من الملاعب لهن لاستقطاب أكبر عدد من المشتركات والمساعدة في تأسيس فرق نسائية، مبيناً أن أكثر من 40 فتاة انضمت إلى الاتحاد في الأسابيع الماضية.
وقالت إحدى اللاعبات في لقاء مع “العربية”، إنها وعدداً من الفتيات تواصلن مع اتحاد الإسكواش لتوفير مكان لممارسة اللعبة بعد إغلاق الجامعات بسبب جائحة كورونا، وساعدهن في توفير أماكن لممارسة الرياضة. وفق “أخبار 24”.
وقالت لاعبة أخرى، إن لعبة الإسكواش جميلة وتتمنى أن يكون لها المزيد من الشعبية بين الفتيات، معبرة عن طموحها في تكوين فريق نسائي للعبة.
#نشرة_الرابعة | أندية رياضية سعودية تحتضن برامج لتدريب الفتيات على لعبة الاسكواش @HayatGhamdi pic.twitter.com/PokPNfZZ09
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 2, 2020