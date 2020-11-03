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اخبار رياضية > النصر يطلب الكشف عن الحوار بين حكمي الساحة و”الفار” في مباراة الشباب
03/11/2020   1:33 م

النصر يطلب الكشف عن الحوار بين حكمي الساحة و”الفار” في مباراة الشباب

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أفادت مصادر بأن نادي النصر خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم، محتجًا على الأداء التحيكمي لمباراة الفريق ضد الشباب في دوري المحترفين، وطالب بالاستماع لما دار بين حكم الساحة وحكام غرفة الفيديو (الفار).

وتطالب إدارة النصر بحسب صحيفة “الرياضية” بالاستماع إلى تسجيل صوتي للمحادثات التي دارت بين حكم الساحة شكري الحنفوش وحكم غرفة الفار ممدوح الشهدان، خاصة في لقطة الهدف الأول لفريق الشباب، واللقطة التي طالب فيها لاعب النصر بيتي مارتينيز باحتساب ركلة جزاء لصالحه.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن النصر طالب اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لجميع مبارياته القادمة في دوري المحترفين على نفقته الخاصة.

يذكر أن الشباب فاز على النصر بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس (الأحد) ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يطلب الكشف عن الحوار بين حكمي الساحة و”الفار” في مباراة الشباب

اخبار رياضية
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