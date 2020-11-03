بالصور.. #محافظ_الخرج يفتتح مركز وقت الحركة للعلاج الطبيعي

افتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الثلاثاء مركز وقت الحركة للعلاج الطبيعي والتأهيل والواقع على طريق الملك عبدالله ويعد أحد مشاريع ريادة الأعمال الوطني .
وكان في استقبال محافظ الخرج فور وصوله مقر المركز سامي المكاوني مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في الخرج وعلي البياهي مدير المركز والفريق الطبي بحضور عدد من الإعلاميين في الخرج .
وتجول الماضي في أرجاء المركز الذي يعد أكبر مركز علاج طبيعي في الخرج ويضم 7 عيادات علاجية وعيادة خاصة للأطفال إضافة إلى صالة الإعداد البدني وتأهيل للمصابين مجهزة بأفضل الإمكانيات مبدياً إعجابه بما يضمه المركز من خدمات علاجية يستفيد منها كافة أهالي المحافظة وما جاورها وتواجد طاقم سعودي بالكامل .
من جانبه أبدى علي البياهي مدير المركز سعادته بزيارة المحافظ وافتتاحه المركز مؤكداً أن افتتاح المركز هو لخدمة أهالي الخرج وتوفير خدمة علاجية وفق أحدث الإمكانيات ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توفير العديد من الخدمات العلاجية والزيارات الدورية لعدد من الأطباء المختصين في الإصابات الرياضية على مستوى المملكة .