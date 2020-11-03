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أخبار محلية > المملكة تستنكر بشدة هجوم فيينا الإرهابي وتعرب عن تضامنها مع النمسا
03/11/2020   1:34 م

المملكة تستنكر بشدة هجوم فيينا الإرهابي وتعرب عن تضامنها مع النمسا

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها جميع الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بكل أشكالها.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا -حكومة وشعباً- وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. وفق “أخبار 24”.

وقُتل ثلاثة على الأقل وأُصيب آخرون في عدة هجمات على كنيس يهودي وعدد من المواقع بالعاصمة النمساوية فيينا مساء الإثنين، حيث أردت الشرطة النمساوية أحد المهاجمين قتيلًا.

المملكة تستنكر بشدة هجوم فيينا الإرهابي وتعرب عن تضامنها مع النمسا

أخبار محلية
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