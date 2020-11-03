أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، ضبط قائد مركبة في جدة، نشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأكد المرور أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
فيما أعلن مرور الرياض القبض على قائد مركبة قام بالقيادة عكس اتجاه السير بحي قرطبة شرقي العاصمة.
وأضاف أن المركبة تابعة لإحدى شركات خدمات الشحن، لافتة إلى أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه.
وفي السياق ذاته، أعلن المرور القبض على مراهق يمارس التفحيط بسيارته في أحد الطرق بالمملكة، مبينًا أن الفتى أُحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وفق “أخبار 24”.